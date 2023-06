Onet-le-Château. Un apéro concert qui avait un avant-goût de vacances

C’est sur la place des Artistes qu’a eu lieu vendredi dernier, l’apéro concert organisé par le Krill.

Un concert de fin de saison, avec en première partie le groupe The Djaboss, qui a donné le La, avec des tubes Rock des années 90, repris en version acoustique et revisités pour le plus grand plaisir des spectateurs qui ont progressivement investi la place, en partageant une bonne bière ou des assiettes garnies, tout en chantant avec les deux quadras aveyronnais, jusqu’à ce que le groupe Bekar entraîne petits et grands dans un autre registre, un autre rythme aux sonorités kzemer, propices pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit…

Une belle soirée musicale en plein air appréciée de tous !