Aux États-Unis, une nouvelle loi améliore les conditions de travail des femmes enceintes

(ETX Daily Up) - Aux Etats-Unis, une nouvelle loi vient d'entrer en vigueur afin d’améliorer les conditions de travail des femmes enceintes. Intitulée "Pregnant Workers Fairness Act", la loi accorde aux salariées enceintes des aménagements dédiés, comme des pauses plus longues et plus de temps libre.

La loi sur l'équité à l'égard des femmes salariées enceintes, appelée "Pregnant Workers Fairness Act", concerne l'ensemble des femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher du moment qu'elles travaillent dans une entreprise, privée ou publique, comptant au moins 15 employés. Les sociétés concernées devront fournir des aménagements nécessaires aux femmes enceintes rencontrant des difficultés liées à leur grossesse.

Pour l'instant, le type d'aménagements exigés n'a pas été dévoilé. Mais la loi devrait proposer des horaires plus souples, des pauses plus longues, une place de parking située plus proche du lieu de travail, la possibilité de s'asseoir pour les emplois qui demandent à rester debout longtemps, la dispense d'activités pénibles comme soulever des objets lourds ou des uniformes, des vêtements de sécurité, adaptés à l'évolution de la grossesse, ainsi qu’un temps de récupération allongé pour l’accouchement.

La Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), qui appliquera la loi, a déclaré que ces aménagements ne peuvent être garantis qu’à condition qu'ils n'engendrent pas de dépenses trop importantes pour les employeurs. Néanmoins, la loi n'octroie pas de congé de maternité rémunéré (les Etats-Unis font partie des rares pays à ne pas garantir de congés de maternité payés aux travailleuses).

2,8 millions de travailleuses pourraient bénéficier de cette loi selon le rapport du Partenariat national pour les femmes et les familles. Selon l’EEOC, 80 % des travailleuses enceintes pour la première fois travaillent jusqu’au dernier mois de leur grossesse. Et près d'un quart des mères ont envisagé de quitter leur emploi pendant la grossesse par manque d'aménagement ou par crainte de discrimination. Depuis des années, les ONG américaines faisaient pression sur le gouvernement pour appliquer cette loi. Le président Joe Biden avait promulgué la loi sur l’équité des travailleuses enceintes en décembre, après une campagne d’un an pour la faire voter au Sénat. Les versions antérieures du projet de loi de 2019 et 2021 avaient toutes été adoptées à la Chambre des représentants, mais pas au Sénat.

Bien que la loi fédérale américaine interdise la discrimination fondée sur la grossesse, les travailleuses enceintes font encore face à des formes de discriminations sur leur lieu de travail, notamment en ce qui concerne les décisions d’embauche, les promotions, les conditions de travail et les évolutions de poste. D’ici la fin de l’année, la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi est tenue d’informer les employeurs sur la liste des aménagements possibles.