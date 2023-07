Consommé avec modération, l'alcool pourrait réduire le risque de maladies cardiaques… liées au stress

(ETX Daily Up) - Les études scientifiques sur les effets de l'alcool sur la santé se suivent sans jamais se ressembler, et se contredisent même souvent. Menée par des chercheurs américains, la dernière en date nous apprend qu'une consommation légère à modérée d'alcool pourrait se révéler bénéfique pour la santé cardiaque en jouant sur l'activité du stress dans le cerveau. L'idée pour les scientifiques n'est pas d'inciter à la consommation d'alcool, mais de déterminer le mécanisme à l'origine de ce phénomène pour développer de nouvelles approches reproduisant ces effets protecteurs.

On connait déjà les effets néfastes à court et long terme d'une consommation excessive d'alcool, mais certaines études ne cessent de mettre en avant certains bienfaits associés à une consommation plus modérée, voire légère. Et ce, bien que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ait récemment rappelé que "la consommation d’alcool n’est jamais sans danger pour la santé, quelle que soit la quantité consommée". Reste que les scientifiques cherchent désormais à comprendre et à déterminer les mécanismes à l'origine des potentiels effets protecteurs de l'alcool, afin de les reproduire via des approches moins néfastes pour la santé des populations.

C'est ce qu'ont cherché à faire des chercheurs du Massachusetts General Hospital, aux Etats-Unis, qui révèlent pour la première fois les raisons pour lesquelles il existe un lien entre consommation légère à modérée d'alcool et santé cardiaque. Publiés dans le Journal of the American College of Cardiology, leurs travaux suggèrent que de faibles quantités d'alcool permettraient à long terme de réduire le signal du stress dans le cerveau, et par extension de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. "Nous ne préconisons pas la consommation d'alcool pour réduire le risque de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral en raison d'autres effets préoccupants de l'alcool sur la santé", explique toutefois le Dr Ahmed Tawakol, cardiologue, dans un communiqué.

Bénéfique, mais pas uniquement

Plus de 50.000 personnes inscrites au programme Mass General Brigham Biobank ont participé à cette étude qui s'est déroulée en deux temps. Les chercheurs ont d'abord évalué le lien entre consommation légère à modérée d'alcool et événements cardiovasculaires, puis se sont intéressés à un sous-ensemble de 754 participants ayant réalisé un examen d'imagerie cérébrale pour confirmer ou infirmer l'effet de cette consommation sur l'activité neuronale liée au stress. Verdict, les scientifiques ont observé une baisse du signal du stress dans le complexe amygdalien, région du cerveau dont le rôle est de gérer la peur ou l'anxiété, chez les participants consommant de l'alcool de façon légère ou modérée.

Dans un second temps, les chercheurs se sont penchés sur les antécédents de ces mêmes participants, et ont relevé un moindre risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Un phénomène qu'ils attribuent aux changements cérébraux observés chez les personnes consommant peu ou modérément de l'alcool. "Lorsque l'amygdale est trop alerte et vigilante, le système nerveux sympathique est stimulé, ce qui fait monter la tension artérielle, augmente le rythme cardiaque et déclenche la libération de cellules inflammatoires. Si le stress est chronique, il en résulte de l'hypertension, une inflammation accrue et un risque important d'obésité, de diabète et de maladies cardiovasculaires", précise le Dr Tawakol.

Cette étude comporte toutefois des limites, ne serait-ce parce qu'elle montre également que la consommation d'alcool augmente le risque de cancer, et ce quelle que soit la quantité absorbée. Ce n'est pas tout, puisqu'une consommation supérieure à 14 verres par semaine est également associée à un risque plus élevé de crise cardiaque et à une mauvaise santé cognitive. "Nous voulions comprendre comment une consommation légère à modérée d'alcool réduit les maladies cardiovasculaires, comme l'ont démontré de nombreuses autres études. Si nous parvenons à trouver le mécanisme, l'objectif serait de trouver d'autres approches permettant de reproduire ou d'induire les effets cardiaques protecteurs de l'alcool sans ses effets néfastes", conclut le chercheur du Massachusetts General Hospital.