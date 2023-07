Sébrazac. Un rallye photos pour découvrir le village sous toutes ses facettes

L’association des parents d’élèves proposait, à l’issue de la matinée tripous, un rallye photos pour les enfants de l’école de Sébrazac. Accompagnés des parents, les enfants, bien équipés de casquettes et chapeaux, se sont retrouvés à partir de 15 heures pour participer à un jeu de piste dont le but était de faire découvrir le village de Sébrazac. Dix cachettes, dix lieux à découvrir avec des indices donnés. Par petits groupes, les participants ont pris plaisir à résoudre les énigmes pour découvrir les fanions. Aide, camaraderie et bonne ambiance ont fait de cette animation une réussite.

Ce jeu de piste a passionné les enfants et les parents qui ont arpenté les rues et places du village sous un grand et beau soleil d’été. Une heureuse initiative pour découvrir Sébrazac que l’on doit à l’association des parents d’élèves.