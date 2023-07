Decazeville. Une bonne dynamique qui se confirme tous les week-ends

Toutes les catégories du Guidon Decazevillois étaient sur le front ce week-end. La dynamique victorieuse du Guidon decazevillois se confirme tous les week-ends !

Samedi, l’école de vélo a affiché son dynamisme dans le Cantal à Saint-Santin. En U9, Lucas Lamotte monte sur la 2e marche du podium suivi par Soan Tilhet 3e. En U11 Louis Barthélémy remporte l’épreuve en solitaire. En U13 Enhdy Bingler termine 6e. Le responsable de l’école de vélo Gregory Serin était fier de ces résultats qui démontrent le travail accompli par les dirigeants Gilles Dumoulin, Vincent Ferrieres et Gregory.

En U15, Iris Moncet, qui au fil des week-ends arrive en forme, termine 2e au scratch et 1re féminine. Quant à sa sœur, Ysée, 2e féminine. En U17, Matyas Bingler l’emporte avec autorité en s’échappant dans les 2 derniers tours, Matyas lève les bras en solitaire, s’offrant, par la même occasion, un beau cadeau d’anniversaire le jour de ses 15 ans. En seniors, Julien Cayssials termine 4e d’une épreuve très relevée malgré le peu d’engagés. Dimanche, direction le Lot-et-Garonne pour la minime Léa Barthélémy, à Cornil, Léa continue sa moisson de victoires en remportant l’épreuve devant les cadettes. Julien Cayssials à Saint-Jean de Mirabel termine 10e, nouvelle épreuve inscrite au calendrier jugée très difficile. Un tour des Corbières très "relevé" !

Le coach Guy Cabrol avait amené une équipe de 6 coureurs dans l’Aude au Tour des Corbières : Elian Pialhoux termine 16e dans le 1er groupe à la poursuite de 4 échappés. En grande forme, il aurait pu prétendre à une meilleure place sans son travail de coéquipier modèle envers ses jeunes coéquipiers, le junior Gabriel Layrac et le cadet Martin Cazelles surclassé avec l’équipe d’Occitanie cadets en préparation au championnat de France Cadets. Martin termine dans le 3e groupe pour la 25e place en compagnie d’Armand Espeilhac et Erwan Soulié. Gabriel, pas encore remis de ses 2 chutes consécutives a mis un point d’orgueil à terminer l’épreuve, démontrant un gros caractère. "Ce tour des Corbières était relevé, l’épreuve faisait office de championnat d’Occitanie juniors. L’équipe avec des coureurs expérimentés comme Erwan Soulié, Elian Pialhoux et Armand Espeilhac était composée pour guider les 2 jeunes. Tous ont répondu présents, c’est de bon augure pour l’avenir. Martin nous a bluffés pour sa 1re course d’un tel niveau, Gabriel était très déçu de sa prestation, les chutes ne sont jamais anodines et laissent des traces. Nul doute que Gabriel rebondira très vite", avoue le coach avec conviction.