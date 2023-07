Onet-le-Château. On a parlé santé à l’atelier nutrition

Pour ce dernier atelier nutrition de la saison au café associatif, les participants ont échangé avec l’animatrice Évelyne Soulié, sur les recommandations préconisées par le dernier PNNS (programme national nutrition santé) : manger 5 fruits ou légumes par jour, se limiter en viandes rouges (500 gr max/semaine) et en charcuterie (150 gr max/semaine), consommer 2 produits laitiers par jour (3 pour les personnes âgées), éviter les pesticides dans les fruits, légumes et légumineuses, freiner sur le sel, les produits sucrés et les graisses, tout en prenant suffisamment de temps pour manger et donc pour mastiquer et en profitant du repas. Voilà les principaux repères vers lesquels le PNNS nous conseille de tendre, sans que ce soit pour autant des normes à atteindre absolument par tous…