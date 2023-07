Coubisou. Feu de la Saint-Jean, la tradition perdure

N’ayant pu avoir lieu l’an passé pour cause de sécheresse, le traditionnel rendez-vous autour du feu de la Saint-Jean a bien eu lieu le samedi soir 24 juin, pour le plus grand plaisir de tous les participants.

Invités par le comité des fêtes de Coubisou, les habitants se sont rassemblés au lieu-dit du Mas où l’accueil était des plus chaleureux. Après les retrouvailles autour de l’apéritif, le comité des fêtes proposait un petit en-cas, une pause gourmande partagée au milieu de nombreuses conversations. Ravi de se retrouver, chacun appréciait cette soirée au cœur de l’été tout en fêtant le solstice d’été.

Dès la nuit tombée, le "radal" était allumé. Petits et grands étaient admiratifs devant ce magnifique spectacle où de grandes flammes s’élevaient vers la voûte céleste offrant clarté et chaleur à tous. Un spectacle dont on ne se lasse pas !

C’est bien tardivement que les habitants regagnaient leurs pénates après une agréable soirée passée sur les hauteurs de Coubisou.

Une tradition que les Coubisounels aiment à respecter et à transmettre aux jeunes générations.