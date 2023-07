Football : vers un changement majeur dans la règle du hors-jeu ? Voici ce à quoi réfléchirait la FIFA

La règle du hors-jeu serait au cœur d'une très profonde réflexion menée par la FIFA.

L'une des règles les plus réputées du football est, à n'en pas douter, le hors-jeu. Toujours très discutée, elle pourrait faire l'objet d'une sacrée modification...

La loi... Wenger !

Et l'Hexagone n'est pas totalement étranger à cette initiative, puisqu'il s'agit de la loi Wenger, du nom d'Arsène Wenger, l'ancien entraîneur d'Arsenal. Il est désormais directeur du développement du football mondial à la FIFA.

Selon le média DSports, la loi Wenger va entrer en phase de test. Ce qu'elle propose ? Qu'il y ait hors jeu "si le corps entier de l'attaquant se situe derrière le dernier défenseur".

Selon Actu Foot et nos confrères de RTL en Belgique, les essais auront lieu chez les championnats de jeunes en Suède, avant de s'étendre aux Pays-Bas et en Italie, comme le rapporte DSports.

Quelle est la règle actuellement ?

Pour rappel, actuellement, la règle du hors-jeu dans le football est régie par la fameuse loi 11 du football. Que stipule-t-elle ? "Un joueur est en position de hors-jeu si n'importe quelle partie de sa tête, de son tronc ou de ses jambes est dans la moitié de terrain adverse et plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l'avant-dernier adversaire."

En d'autres termes, si un joueur se trouve entre le dernier défenseur et le gardien de but adverses au moment où un partenaire lui fait la passe, il est en position de hors-jeu. Pour rappel, tout se joue donc à l'instant où la passe est déclenchée, et non au moment où l'attaquant reçoit le ballon.

Quels avis ?

Autant dire qu'avant même cette possible instauration, les avis face à cette mesure ne sont pas vraiment enchantés... "Formidable idée pour que toutes les équipes soient obligées de jouer bloc bas afin de ne pas laisser les attaquants avoir un mètre d'avance en profondeur, ça va tuer la prise de risque des équipes jouant haut et offensif. Brillant", peste un internaute.

"On aura les mêmes problèmes mais dans l'autre sens", regrette un autre, quand un troisième estime que "ça inverse le problème du millimètre. On va aller regarder s'il y a un petit bout du pied qui est resté au niveau du défenseur ou non. Totalement débile".

Pour un autre internaute, si cette règle entre en vigueur, "ça favorisera juste les joueurs athlétiques rapides, blocs bas et les transitions. Sans parler du fait que le problème des hors-jeux millimétrés sera toujours présent mais dans l'autre sens. Avant, c'était quelques millimètres derrière le défenseur, maintenant ce sera devant..." A suivre !