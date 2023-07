Lestrade-et-Thouels. Francis Recoules nous a quittés

Francis Recoules nous a quittés, jour de la fête des pères. Il avait 78 ans. Comment ne pas rendre un dernier hommage à une figure si emblématique qui faisait l’unanimité au sein de la commune de Lestrade-et-Thouels, commune si chère à son cœur, puisqu’ayant fait partie du conseil municipal.

Dernièrement, c’est avec une profonde tristesse que nombreux parents et amis se rassemblaient à l’église de Réquista pour accompagner Francis. Après avoir vécu de sérieux ennuis de santé qui l’avaient beaucoup affaibli physiquement et moralement, il voulait rejoindre son fils Jérôme qu’il aimait tant. C’est un bel hommage qui lui a été rendu par sa fille Karine, sa sœur Maryse, ses petits-enfants adorés et sa famille, louant sa bonté et sa gentillesse. Ce sont également des associations, le maire de Lestrade, le club des quilles qui le mettaient à l’honneur, lui si généreux, dévoué et investi. Il a été président du comité des fêtes, du club de quilles, du club des Aînés ruraux durant de nombreuses années !

à l’issue de la cérémonie, bien organisée par des bénévoles, le cortège rejoignait le cimetière de Saugane où repose sa famille. à son épouse Martine, sa fille Karine, ses petits-enfants, sa sœur Maryse et ses frères Henri et Gérard sans oublier nièces et neveux, nous disons notre sincère et profonde amitié et nous leur présentons nos très sincères condoléances.