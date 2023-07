Durenque. La troupe de théâtre junior assure le spectacle et termine l’année en jouant

L’ambiance était à la fête à Durenque. En effet, la troupe de théâtre junior de l’association Familles rurales Durenque a proposé un spectacle de qualité durant près de deux heures, tout ceci sous la houlette de leurs coachs, Marjolaine et Vincent.

Éclats de rire, applaudissements et bonne humeur étaient au rendez-vous !

Après une première partie composée de mini-sketchs joués par les enfants débutants et surmotivés, les nombreux spectateurs présents ont aussi pris un réel plaisir à regarder la pièce "Tranche de viellage" montée en intégralité par Marjolaine et Vincent et jouée par la troupe des plus grands.

Voilà la deuxième année qu’ils montent sur scène pour présenter le fruit de leur année de travail et force est de constater que les apprentissages ont été très enrichissants et permettent de restituer un travail de grande qualité !

Félicitations et merci encore une fois aux acteurs, au staff et au public et à l’année prochaine !