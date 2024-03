Durenque. La Cie Filomène en visite dans les classes maternelles du Réquistanais

Les écoles de Durenque, de Lédergues, de Réquista Saint-Jo et de Rullac ont accueilli dans les classes de maternelles la Cie Filomène pour un atelier autour des émotions en lien avec le spectacle "Dedans-moi".

Ce fut tout un travail autour des émotions et tout un univers à découvrir pour les petits. Recevoir le monde qui nous entoure, le traverser. Autant de sensations nouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, à exprimer et parfois à dompter.

Au cours de cet atelier les enfants travaillent les émotions au travers des couleurs. Une couleur, une émotion. À cet atelier suivra un spectacle. Un projet porté par Kalbéni en collaboration avec les enseignants, la communauté de communes du Réquistanais et le Département.