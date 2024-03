Durenque. Daniel Crozes "offre" un café littéraire

Dans le cadre de la manifestation nationale du Printemps des Poètes, l’association Moulins de Roupeyrac a invité Daniel Crozes, qui est venu parler des femmes dans son œuvre. Daniel Crozes a expliqué à un public attentif la genèse de quelques-unes des figures féminines emblématiques de ses romans : Julie, La Gantière, La fille de La Ramière, pour ne citer que ces quelques titres. Avec environ une soixantaine de publications, Daniel Crozes, historien de formation, est également romancier, essayiste et journaliste.

L’écouter nous raconter l’histoire de chacune de ces femmes dans ses romans c’est regarder un instant de notre histoire, parfois en suivant une famille sur 4 générations. Daniel Crozes a su faire partager son amour de l’Aveyron et de son histoire, montrer en quoi témoignages et récit historique diffèrent, en décryptant le processus d’écriture. Il a également présenté la trame de son prochain roman, La femme du diable, à paraître en mai. À l’issue de sa présentation, un échange riche s’est engagé, un jeu de questions-réponses toujours dynamique et intéressant.

Vente de livres, dédicaces, crêpes et boissons ont clôturé cet agréable moment littéraire