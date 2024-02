Durenque. Une aide précieuse pour l’école François-Fabié

L’association des parents d’élèves de l’école François-Fabié a reçu un chèque de 1500 € de la part du Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées.

Cette aide a contribué à l’acquisition de trottinettes, draisiennes pour les plus petits et divers matériels d’athlétisme pour initier les plus grands à ce sport.

La remise de chèque a eu lieu en présence de la directrice de l’agence du Crédit agricole de Réquista, Mme Viala, du président de la caisse locale, M. Bouteille, de Mme Lacaze-Malié, administratrice de l’agence locale, de M. Tayac, premier adjoint du maire, de Mme Trouche, présidente de l’association des parents d’élèves ainsi que des parents d’élèves.

La remise a été suivie d’un moment d’échange autour d’un verre.