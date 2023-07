Flavin. Le rendez-vous de la Nuit des églises s’est déroulé en chant et en musique

La Nuit des églises est un événement national et ponctuel qui permet d’accueillir des personnes qui n’ont pas l’habitude d’entrer dans une église, pour des manifestations qui ne sont pas cultuelles mais plutôt culturelles et artistiques

Pour cette Nuit des églises, Colette Julien, s’appuyant sur ses manuscrits autobiographiques, ses Lettres, a présenté l’histoire de Sainte-Thérèse-de-Lisieux cette jeune fille inconnue, malade et fragile, décédée à 24 ans canonisée par Pie XI en 1925, déclarée patronne des missions avec Saint-François-Xavier et proclamée le 19 octobre 1997par Jean-Paul II, Docteur de l’Église. Pour accompagner fort à propos cette évocation, la chorale des Joyeux Vétérans dirigée par Josiane Albert a de très agréable manière interprétée un beau programme de chants profanes et religieux, tels "La Tendresse" (Noël Roux Hubert Giraud) où "Trouver dans ma vie ta présence" (Jean-Claude Gianadda). La reprise de "Ça fait rire les oiseaux" de la Compagnie Créole, a terminé gaiement la prestation de la chorale.

Le public a été invité alors, à prolonger ce bon moment de convivialité autour d’un sympathique pot de l’amitié.