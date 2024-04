Flavin. Belles prestations des gymnastes de l’Envol

Le club de l’Envol gym vient d’organiser sa dernière compétition à domicile. Après un mois de mars rempli d’échéances, les bénévoles ont su tenir la cadence pour terminer en beauté. Un grand merci pour leur aide précieuse lors de ces manifestations mais également tout au long de l’année. Côté gymnastes, cette compétition était l’étape principale pour tenter de se qualifier pour la finale régionale qui aura lieu les 25 et 26 mai à Albi. Avec 18 équipes, le club flavinois était le plus représenté du département. Malgré le stress des premières compétitions pour les plus jeunes et le stress des nouveaux éléments pour les plus grandes, toutes ces gymnastes ont su présenter de belles prestations. Le club repart avec 14 podiums et de belles places d’honneur. Un travail de qualité qui paye grâce au sérieux des gymnastes mais également au dévouement de tous leurs coachs salariés et bénévoles. Après quelques jours de repos, toutes ces gymnastes se prépareront pour la compétition régionale à Albi.