Flavin. Une matinée conviviale

Une chasse aux œufs a réuni les enfants de la microcrèche "Les libellules" et les plus jeunes de l’accueil de loisirs. Pourtant bien cachés dans la pelouse attenante à la crèche, endroit idéal et bien sécurisé pour l’activité, les œufs n’ont pas tardé à être débusqués par ces chasseurs au regard perçant. La récompense a été ensuite de déguster, avec modération il s’entend, le chocolat, résultat de leurs trouvailles. Une fois par mois, une activité commune (activité manuelle, culinaire…), passerelle entre la micro crèche et l’accueil de loisirs, réunit les enfants

La microcrèche est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 et accueille les enfants en contrat régulier ou bien en accueils occasionnels.

Renseignements au 05 65 71 83 58 ou micro-crèche.flavin@gmail.com