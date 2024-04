Flavin. De très beaux résultats pour l’Envol

Dix-neuf gymnastes flavinoises se sont rendues à Colomiers pour la 1/2 finale des championnats de France. Après avoir décroché leur qualification lors de la compétition précédente, elles concourraient contre des gymnastes venues des 4 coins de l’Occitanie.

Face à de gros clubs, nos 5 flavinoises qui tentaient de décrocher leur qualification pour les championnats de France individuels n’ont pas démérité et ont présenté de très belles performances. Morgane termine à une belle 3e place dans sa catégorie. Ilana, la plus jeune de ce collectif flavinois, grâce à de beau progrès et une compétition maîtrisée sur les quatre agrès, représentera l’Envol à Oyonnax pour les championnats de France pour la 2e année consécutive.

Le dimanche, 14 gymnastes participaient à la finale Occitanie. Certaines en finale A, d’autres en finale B, suite aux résultats de l’étape précédente. Les 14 Flavinoises ont présenté de beaux enchaînements et surtout une progression significative par rapport à la saison dernière. Parmi elles, Maé a su tenir la pression et après une magnifique compétition sans erreur, termine vice-championne régionale devant 29 concurrentes !

À ce niveau de compétition la moindre petite erreur coûte cher, certaines flavinoises remportent de belles places d’honneur et ont mis en avant le club aveyronnais de la meilleure des manières. Elles ont d’ores et déjà repris l’entraînement pour gommer ces petites imprécisions pour les championnats de France.

En effet Maé, Lucie, Chloé et Zélie ont quant à elles décroché leur ticket pour se rendre à Amiens au mois de mai. Le club encourage ses gymnastes à faire connaître le village lors des prochaines échéances.