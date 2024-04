Flavin. L’école de foot au stade Paul-Lignon

En cette fin de saison et dans un souci de convivialité et de partage, le club de la Jeunesse Sportive Lévézou a organisé une sortie pour les enfants, leurs familles et les dirigeants de l’école de football pour assister au match Raf – Paris FC au stade Paul-Lignon. Placés en virage nord derrière le but, les 186 "grenats", vêtus de leur tenue club ou aux couleurs du Raf, ont donné de la voix pour encourager l’équipe locale.

Petits et grands ont ainsi pu profiter du spectacle, de l’ambiance et apprécier bien évidemment la victoire du Raf (1-0).

Agenda de fin de saison

Le club de la JSL organise ses portes ouvertes pour toutes les catégories à compter du mercredi 15 mai (renseignements auprès d’Étienne Balmes 07 87 05 89 09 ou Robin Henri 06 45 93 58 04).

La fête du club "Les 20 ans de la JSL" aura lieu samedi 1er juin à Pont-de-Salars : des animations sont programmées pour petits et grands l’après-midi ainsi qu’une soirée festive où on vous attend nombreux.

Le tournoi féminin (catégories U15F et U18F) organisé par le club samedi 15 juin aux stades de Flavin (renseignements auprès de Lucie Libourel 06 45 89 25 25).

Le club clôturera sa saison samedi 22 juin en tenant son assemblée générale le matin.

S’ensuivra un moment de convivialité où seront conviés tous les dirigeants et éducateurs bénévoles du club pour les remercier de leur implication et engagement.