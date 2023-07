Sauveterre-de-Rouergue. Un concert du trio Baldango pour le premier marché nocturne

Le premier marché de producteurs de pays en nocturne se tiendra vendredi 7 juillet, sur la place des Arcades. Les visiteurs pourront trouver auprès des exposants, producteurs et artisans de bouche, une proposition de produits emporter ou d’assiettes qu’ils pourront déguster sur les tables mises à disposition.

À 20 heures, le groupe musical Baldango se produira au sein du marché.

Baldango, c’est la rencontre de Timothée Hervé, violoniste-chanteuse touche-à-tout bercée au tzigane et au classique, et de Jean-Christophe Bernard, guitariste-chanteur franco-mexicain nourri aux chansons françaises et aux voyages. Pour le concert du 7 juillet, ils joueront en trio avec Stéphane Perruchet, percussionniste. Son soutien rythmique fait entrer Baldango dans une autre dimension, plus puissante et plus énergique.

Pour les marchés suivants, les animations musicales vont se succéder, avec, le 14 juillet, un bal trad guidé par Romina, puis le 21 juillet, un répertoire de chansons françaises avec Carton Rouge.

Le 28, Farrangola terminera le mois de juillet avec ses rythmes chaloupés servis par des éclairs de guitare.

Le mois d’août débutera avec deux chanteurs multi instrumentalistes, "Les Frères de Loin", et leur musique afro-américaine et des Caraïbes.

Le 11 août, FT Soul interprétera en acoustique des standards soul, rythm et amp ; blues et reggae et le 18 août le duo jazzy Baiser Volé nous servira un cocktail de chansons françaises et musique latino.

Enfin, le 25 août, les musiciens de Sauveterre, Pedro et Benoît animeront une scène ouverte pour improviser en commun.

Tous les habitants, vacanciers et touristes sont attendus à Sauveterre-de-Rouergue chaque vendredi de juillet et août, de 18 heures à 22 heures.

Ils pourront également participer à la visite aux flambeaux de la bastide organisée par l’office de tourisme du Pays ségali (réservation conseillée à l’OT 05 65 72 02 52).