La Loubière. Une fête réussie malgré la pluie

Les dynamiques animateurs du comité des fêtes ont su déjouer le préjudice d’une journée pluvieuse pour garantir l’habituel succès de la fête votive. Le concours de belote du vendredi soir a connu un beau succès mais le concours de pétanque du samedi après-midi a dû être annulé, le terrain de jeu s’avérant impraticable. Pour la soirée, les chapiteaux ont dû être déplacés à côté de la salle d’animation pour permettre le bon déroulement du repas aligot-saucisse et de la soirée dansante successivement animée par le groupe "Sors les couverts" relayé par le duo La Déryves. Ce fut une belle occasion de rencontre pour les habitants de la commune mais aussi pour les fans des musiciens de service. Tous les membres du comité des fêtes sont à féliciter pour leur implication et pour leur réactivité afin que l’essentiel de programme de la fête puisse se dérouler. La foule présente témoigne d’une infinie reconnaissance pour ce dévouement exemplaire et unanimement apprécié.