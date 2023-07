Réquista. Les "puces" se déroulent toujours bien

Le marché aux puces du dimanche s’est une fois de plus déroulé dans d’excellentes conditions. Les exposants et les chineurs étaient nombreux sous la halle couverte près de la Poste.

Le marché de juillet n’aura pas lieu

Il est important de souligner que les frais de 5 euros pour l’emplacement sont entièrement reversés à l’association Ilona, qui fournit des soins aux enfants malades. M. et Mme Recoules, qui sont dévoués à cette noble cause, s’occupent des inscriptions, de l’organisation des installations et sont présents sous la halle couverte de 7 h à 13 h. Le marché aux puces qui était prévu le troisième dimanche de juillet n’aura pas lieu afin de ne pas faire concurrence à la grande brocante de l’association "Foyer de Lincou" qui se tiendra sur l’aire de repos au bord du Tarn le dimanche 16 juillet de 8 h à 20 h. Pour effectuer une réservation, veuillez appeler le 05 65 46 10 72. Voici le programme de la journée : au foyer de Lincou : déjeuner aux tripous et tête de veau à partir de 8 h. Sur l’aire de repos : brocante-vide-greniers, marché gourmand, restauration moules-frites, boissons, animation musicale. La rencontre puces de David Recoules reprendra le dimanche 20 août, comme chaque troisième dimanche du mois, sous la halle où de nombreux touristes sont attendus.