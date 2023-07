Paris XXe arrondissement : la commission d'attribution des places en crèche bientôt réunie

Les familles sont invitées à se rapprocher dès maintenant de la mairie avant la prochaine commission.

La commission d’attribution des places en crèche se réunit régulièrement. Depuis 2021, la mairie du XXe a fait le choix d’un système d’attribution plus transparent en instaurant le système de cotation : attribution de points à chaque demande de places en crèche selon la situation de la famille et de l’enfant.

Les admissions d’enfants ne se font qu’à partir de leurs 3 mois.

Pour demander une place en crèche dans le XXe arrondissement, les familles sont incitées à se rapprocher de la mairie avant la prochaine commission, qui est prévue à la rentrée, en septembre ou octobre.

En cas de besoin urgent, il est possible de contacter le Service des assistantes maternelles et familiales (SAMF) et les crèches associatives de l’arrondissement.

Les résultats de la commission d'attribution des places en crèche seront retranscrits dans un procès-verbal de commission. Ce procès-verbal est anonymisé. Il vous suffit de vous munir de l’identifiant de votre enfant pour connaître son attribution dans un établissement de la petite enfance.

Si aucune place n’a pu être attribuée à votre enfant, votre demande sera à nouveau examinée lors des commissions suivantes, en fonction des places disponibles.