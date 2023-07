Indications, usages, dangers : tout savoir sur l'Ozempic, l'antidiabétique détourné pour perdre du poids

(ETX Daily Up) - De Hollywood à la Chine en passant par l'Europe, l'Ozempic s'est rapidement imposé comme un coupe-faim miracle pour mincir vite et sans effort. Problème : il s'agit d'un mésusage, le médicament n'étant indiqué que pour le traitement du diabète de type 2. Un détournement qui n'est pas sans risque pour la santé, ni pour les patients qui ont réellement besoin du médicament, et que les autorités sanitaires surveillent désormais de très près. De ses indications thérapeutiques à ses effets secondaires : voici tout ce qu'il faut savoir sur cette fausse astuce minceur dont le succès reflète la persistance de certains diktats.

Impossible de passer à côté du phénomène tant les témoignages affluent dans les médias, comme sur les réseaux sociaux, pour vanter les mérites de l'Ozempic, le nom commercial du sémaglutide. Et ce au grand dam des autorités sanitaires qui multiplient les alertes pour rappeler que le médicament n'est pas indiqué pour perdre du poids, qu'il peut induire des effets secondaires, et que ce mésusage peut provoquer des tensions d'approvisionnement pour les patients qui en ont réellement besoin. Des mises en garde qui ne semblent pas nuire au succès inattendu mais certain de ce médicament aujourd'hui perçu comme n'importe quelle cure minceur, avec des effets rapides et puissants.

Des injections en live sur les réseaux

Mai 2022, Kim Kardashian fait son arrivée sur le tapis rouge du MET gala, très amincie, dans une robe ayant appartenu à Marilyn Monroe. Il n'en faut pas plus pour voir émerger les rumeurs les plus folles sur cette perte de poids soudaine, parmi lesquelles le recours à l'Ozempic, un médicament que le tout Hollywood s'arracherait pour en finir avec les kilos superflus. Le marché des produits minceur est pourtant loin d'être défaillant, tout comme les nombreux traitements esthétiques qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux. Si la star américaine n'a jamais confirmé s'être tournée vers ce 'coupe-faim' pour mincir, d'autres ont avoué y avoir eu recours, à l'instar d'Elon Musk, Dolores Catania, ou Amy Schumer. Le reste n'est qu'effet boule de neige… En seulement quelques mois, le médicament est devenu la star des réseaux sociaux, avec déjà plus d'un milliard de vues sur TikTok, sans aucun lien mentionné avec le diabète.

"Cela a complètement changé ma vie, et physiquement, je n'ai plus peur de rien", explique Susanne Brown, originaire d'Edmonton, à Global News. La Canadienne, qui s'est fait prescrire l'Ozempic pour perdre du poids, affirme pouvoir s'adonner à des activités qu'elle n'osait pas envisager auparavant. Et elle est loin d'être la seule. Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs se filment au moment de réaliser les injections de ce qu'ils considèrent comme un précieux élixir pour perdre du poids, mentionnant au passage le nombre de kilos dont ils se sont délestés, ou publient des photos avant/après Ozempic. En un rien de temps, le médicament qui permettrait de diminuer l'appétit et d'augmenter la sensation de satiété s'est vu propulsé au rang de coupe-faim miracle, et ce malgré les risques auxquels cela expose les utilisateurs. Et ce n'est pas tout, puisqu'une récente étude publiée dans la revue eBioMedicine suggère qu'il serait également efficace pour réduire sa consommation d'alcool, et le risque de rechute, venant confirmer une série de témoignages publiée dans The New York Times. Le sémaglutide n'est pourtant censé être destiné qu'aux patients atteints de diabète de type 2.

"Disponible uniquement sur ordonnance"

En France, comme aux Etats-Unis, l'Ozempic n'est censé être indiqué que dans le traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé, et disponible uniquement sur ordonnance. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et la Food and Drug Administration (FDA) ont d'ailleurs alerté la population, dans l'Hexagone et outre-Atlantique, quant aux risques inhérents à de tels usages. "La prescription [de l'Ozempic] doit être strictement réservée aux patients atteints de diabète de type 2", ont conjointement rappelé l'ANSM et l'Assurance maladie qui ont annoncé dès le mois de mars avoir mis en place "une surveillance renforcée" de l'usage du médicament. Et pour cause, les deux organismes, qui font état de "2.185 bénéficiaires d’Ozempic [pouvant] être considérés comme non diabétiques", soit un mésusage estimé à 1% en France, alertent sur le fait que "le détournement de ce médicament à des fins d’amincissement peut causer, ou accentuer, des tensions d’approvisionnement [ayant] un impact direct sur sa disponibilité pour les patients diabétiques pour lesquels [il] est essentiel".

Et ce n'est pas tout, puisqu'un tel détournement est loin d'être sans risque pour la santé. "Le mésusage d’Ozempic peut entraîner des effets indésirables potentiellement graves, tels que des troubles gastro-intestinaux, des pancréatites ou des hypoglycémies", ajoutent l'ANSM et l'Assurance maladie. Aux Etats-Unis, les témoignages concernant certains méfaits du médicament commencent à affluer. Le plus connu n'est autre que 'l'Ozempic burp' qui touche de nombreuses personnes dont Elon Musk. Un effet indésirable qui se traduit par des rots intempestifs. Mais ce n'est pas le seul, il serait également question de nausées, de vomissements, de diarrhées, de brûlures d'estomac ou de vertiges, et certains regrettent même de ne plus avoir faim.

Autre point à prendre en considération, les experts et professionnels de santé alertent sur les dangers inhérents à ces pertes de poids fulgurantes sans changement de mode de vie. Autrement dit, la seule perte de poids n'est pas bénéfique pour la santé. Chose que rappellent également l'ANSM et l'Assurance maladie : "la prise en charge du surpoids de l'adulte repose avant tout sur l’alimentation et l’activité physique".

D'autres médicaments concernés

L'Ozempic est loin d'être l'unique médicament détourné de son indication originelle pour perdre du poids. Dans la même veine, le Wegovy, qui contient également du sémaglutide, est également utilisé pour mincir, et ce quel que soit son poids initial. Un détail qui a son importance puisque cette solution injectable n'est indiquée en France qu'en cas d'obésité. Et s'il ne s'agit pas d'un médicament mais d'un complément alimentaire, la berbérine affole elle aussi déjà les compteurs sur les réseaux sociaux. Ce que certains considèrent déjà comme une nouvelle 'solution miracle' aiderait à perdre des kilos grâce, là encore, à un effet coupe-faim et une action sur le stockage des graisses, et se voit déjà appeler 'Ozempic naturel'.

A cela, il faut ajouter le fait que Novo Nordisk, l'entreprise pharmaceutique qui commercialise l'Ozempic, a récemment dévoilé les résultats d'un essai clinique concernant une version orale du sémaglutide, la substance que l'on retrouve dans l'Ozempic et le Wegovy. Une simple pilule qui, si sa date de lancement n'a pas encore été déterminée, pourrait encore être détournée, d'autant plus que Novo Nordisk fait état ici d'une perte de poids d'au moins 15% chez les adultes souffrant d'obésité ou de surpoids.