"Plus vite qu'une Formule 1" : sur une autoroute, un chauffard décroche un dangereux record

Un record d'une dangerosité absolue. Un chauffard a laissé le pied sur l'accélérateur et pulvérisé la limitation de vitesse, sur une autoroute.

Ce record n'a pas été réalisé sur le sol français. Mais dans un pays limitrophe. C'est en Belgique qu'un chauffard a fait crier le moteur. Beaucoup, beaucoup trop fort. Puisqu'il a été flashé à 388 km/h. Mais en réalité, le chiffre grimpe encore...

"Il nous a fallu les relire plusieurs fois"

Ce sont nos confrères de la Dernière Heure qui rapportent les faits. Eux-mêmes n'en reviennent pas : "les chiffres écrits noir sur blanc sur le document que nous avons reçu étaient tellement incroyables qu'il nous a fallu les relire plusieurs fois et demander à notre interlocuteur s'il n'avait pas fait une faute de frappe pour être sûrs qu'il n'y avait pas d'erreur". Et pour cause, il s'agit d'un flash historique : 388 km/h !

413 km/h

Mais comme l'indiquent nos confrères, 388 km/h est la vitesse corrigée. Donc la vitesse réelle se situe dans une autre centaine : elle doit se rapprocher des 413 km/h. Effectivement, le site gocar.be rappelle que la loi "autorise une correction de la vitesse de 6%" : ainsi, le conducteur circulait donc plutôt à 412,67 km/h.

"Plus vite qu'une Formule 1"

Et si le chiffre est, de lui-même, déjà impressionnant, un autre détail, livré par gocar, témoigne un peu plus de la folie qui s'est emparée du chauffard. "C'est plus vite qu'une Formule 1 pour laquelle le record de vitesse est établi à 397,81 km/h par le pilote sud-africain Alan van der Merwe", indique le site.

Toujours selon gocar, si le véhicule n'a pas été précisé par la police, qui n'a pas souhaité donner l'emplacement exact d'un excès qui s'est produit en Flandre, il n'y a pas beaucoup de doutes sur l'identité du bolide. "Cette vitesse ne peut être atteinte que par une voiture du type de la Bugatti Chiron."

Les faits remontent à 2022

Cet excès de vitesse a été commis en 2022. Mais la justice belge a donc tenu à rester discrète sur les faits. "Nous ne pouvons pas donner de détails. La route combinée à la région seraient trop reconnaissables", est-il notamment écrit dans le document que s'est procuré la Dernière Heure.