"Blueberry Milk Nails" : la manucure colorée tendance qui sent bon l'été

(ETX Daily Up) - Exit les nail arts ultra travaillés et sophistiqués, la saison estivale sera placée sous le signe du vernis monochrome, et pas n'importe lequel… Influenceuses et célébrités des quatre coins du monde ne jurent plus que par les 'Blueberry Milk Nails', un bleu laiteux, pastel, qui fera toute la différence cet été. Sofia Richie Grainge, Kate Hudson, et Zendaya en sont déjà accros !

Les manucures n'ont pas de saison, mais il faut reconnaître qu'à l'approche de l'été les nouvelles inspirations et tendances se multiplient généralement à vitesse grand V, et se succèdent sans jamais se ressembler. Cette année fera exception, car une teinte en particulier sort du lot : le 'Blueberry Milk', comprendre le 'lait à la myrtille'. Une nuance qui prend la forme d'un bleu laiteux, très pâle, à la fois discret et original. Un bon combo pour la saison estivale.









Nombreuses sont les personnalités publiques qui ont déjà succombé à cette teinte gourmande et fruitée, à l'image de Kate Hudson qui arborait des ongles d'un bleu laiteux lors de la semaine de la haute couture à Paris, à l'occasion du défilé Giorgio Armani Privé, de Zendaya pour le défilé homme Louis Vuitton printemps-été 2024, ou encore de Sofia Richie Grainge et Dua Lipa sur Instagram. La liste est longue, et elle ne se limite pas aux célébrités. La preuve, les deux principaux hashtags associés à cette tendance ont déjà généré près de 10 millions de vues sur TikTok.









L'avantage, c'est qu'il n'est pas question ici de faire sa propre tambouille pour parvenir à obtenir la teinte tant convoitée, mais simplement de se la procurer en magasin. Pas compliqué ! Nombreuses sont les marques de vernis à ongles qui la proposent, et ce même si elle n'est pas commercialisée sous la même appellation. On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, la couleur varie légèrement d'un utilisateur à un autre, sans que cela ne dénature l'idée de base : un bleu laiteux qui apporte une dose de peps à n'importe quelle tenue.

Il y a bien évidemment la possibilité de succomber à des variantes pour se démarquer de la foule d'estivants, en optant par exemple pour deux ou trois ongles entièrement peints, et le reste façon french manucure avec le fameux bleu en lieu et place du traditionnel blanc. Et si cette tendance ne vous convient pas - tous les goûts sont dans la nature - vous pouvez toujours vous tourner vers des tendances qui ont marqué le début de l'année, à commencer par le rose bonbon - Barbiecore oblige - les coquette nails, inspirés de l'univers de "La Chronique des Bridgerton", ou encore les 'swirl nails'.