ChatGPT peut aussi pimenter votre vie sexuelle

(ETX Daily Up) - Vous en avez peut-être secrètement rêvé, c'est désormais possible : l'intelligence artificielle peut désormais être source de plaisir quand elle est directement connectée à certains sextoys. Explication.

Le principe laisse rêveur : l'intelligence artificielle concocte une histoire érotique basée sur vos propres inspirations, avec un degré d'intensité que vous définissez également à l'avance. Le récit étant ensuite lu par une voix de synthèse tandis que l'activité de votre sextoy est directement synchronisée avec l'histoire et ses temps "forts".

C'est la startup Lovense qui inaugure ce concept osé, avec son "ChatGPT Pleasure Companion", un étonnant assistant disponible aujourd'hui en version bêta sur son application Lovense Remote, qui permet déjà de commander l'activité à distance de son sextoy.

Laissez libre cours à votre imagination, ce nouveau compagnon fera le reste, en rédigeant des histoires coquines selon les désidératas de ses utilisateurs et utilisatrices. Vous pourrez ainsi déterminer un cadre d'action, définir des personnages, spécifier leur type de relation, leur degré d'intimité. L'intelligence artificielle fera ensuite le reste en écrivant un récit plus ou moins piquant, tout en ayant la main sur le contrôle de l'intensité du sextoy connecté à l'application.

L'intelligence artificielle autorise par conséquent tous les fantasmes, avec la promesse que plus l'histoire est intense et plus la réaction du "jouet" sera forte et rapide.

Si Lovense a trouvé une fonctionnalité inattendue de l'IA, ce n'est pas la première fois que la start-up se positionne à la pointe de l'innovation. En 2015, elle avait par exemple été la première à lancer un sextoy activé depuis une Apple Watch !









