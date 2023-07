Saint-Jean-Delnous. Jeux du Ségala : 400 participants mobilisés pour les personnes âgées

Une nouvelle édition qui a convaincu les publics pour la semaine du parcours de la personne âgée organisée par le CSSR La Clauze, l’ANPPS et l’URPS MK d’Occitanie.

C’est maintenant une tradition : Les "Jeux du Ségala", fêtaient leur treizième édition cette année au CSSR La Clauze, avec la participation de neuf maisons de retraite de l’Aveyron et du Tarn, dont Jean-Baptiste Delfau à Réquista, Le Relay à Broquiès, Les Fontanelles à Naucelle, Le Clos Saint-François à Saint-Sernin. Ainsi 54 résidents ont participé, accompagnés par les professionnels du CSSR La Clauze et des maisons de retraite participantes pour des ateliers ludiques destinés à préserver sa santé.

Le lendemain, une journée conférence a réuni 130 professionnels et acteurs de santé au CSSR La Clauze autour des prises en charge des troubles du comportement avec entre-autre la participation remarquée du Professeur de gériatrie Maria Soto. Le même jour, dans le cadre de la journée régionale Fehap "Santé vous utile : Des métiers de sens", le CSSR La Clauze accueillait 64 élèves aides-soignants de la promotion 2 023 de l’Institut de Formation, autour d’ateliers de pratiques professionnelles, co-animés par les professionnels aides-soignants et encadrants du CSSR La Clauze.

Des employeurs associatifs du département présentaient le métier d’aide-soignant autant en Ehpad, en soins à domicile ou en établissement de santé. Des employeurs comme l’ADMR, l’Assad, les groupements d’Ehpad Solea et Palaios, la coopérative Coop emploi, l’Udsma et le CSSR La Clauze se sont mobilisés pour présenter une vision collective et bienveillante des structures employeurs au service des métiers du Grand Age, à ces futurs diplômés très attendus par tous.

Plus de 120 professionnels

En soirée, une dernière conférence se tenait à Toulouse, avec plusieurs lieux de retransmission en direct dans toute la France a permis à plus de 120 professionnels de poursuivre les échanges autour du déploiement régional du programme Icope et la prévention pour le maintien de l’autonomie de la personne âgée, ainsi qu’une table ronde sur la politique nationale du plan Grand Age avec la participation du professeur Bruno Vellas, chef du gérontopôle de Toulouse.

Des journées au cours desquelles plus de 400 participants ont bénéficié et ont contribué à trouver en commun des solutions pour toujours assurer l’accompagnement de nos aînés sur nos territoires.