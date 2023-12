Saint-Jean-Delnous. L’huile artisanale du "Petit Courviala" présente sur le marché de Noël

Le marché de Noël organisé par l’union des commerçants et artisans de Réquista a présenté, dans la salle de spectacles, afin de les faire connaître au public, de nombreux stands de produits locaux très diversifiés : miel, savons, articles de décoration, livres, tricotage, couture etc. Parmi eux : "Le Petit Courviala". Il s’agit d’une huilerie, distillerie artisanale aveyronnaise qui fabrique des huiles à base de colza, tournesol, chanvre et hydrolat de bleuet (la rose arrivera l’été prochain).

Tout est fabriqué à Saint-Jean-Delnous, du semis à l’embouteillage, de la manière la plus simple afin de garantir la qualité optimale des produits.

Les graines sont pressées à froid pour garder toutes leurs vertus nutritionnelles et gustatives.

Dorian propose ses produits de qualité sur place et l’on peut le contacter en appelant le 06 78 72 51 49.