Saint-Jean-Delnous. Journée de rencontre au SSR La Clauze

Une journée particulière s’est déroulée au centre de soins de suite et de réadaptation La Clauze, empreinte de chaleur humaine et de convivialité. Le centre a ouvert ses portes à ses patients, à leurs familles, ainsi qu’au personnel, pour un après-midi placé sous le signe de la rencontre et de l’échange.

Au cœur de cette journée, une expérience gustative a pris vie. Les participants ont pu prendre part à la confection d’un gâteau à la broche, préparé avec soin et cuit au feu de bois. Une patiente, accompagnée de l’animatrice Élise, s’est chargée de superviser la cuisson.

Mais l’après-midi ne s’arrêtait pas là. Une fois le gâteau à la broche cuit à la perfection, tous ont été invités à se joindre à une séance de danse tout à fait particulière. Des danses entraînantes telles que le Brise-pieds, le Sirtaki et le French Cancan ont été adaptées pour que chacun puisse participer en restant confortablement assis. L’ambiance était électrique, et l’énergie positive de la journée se reflétait dans les sourires rayonnants de tous les participants. Pour clôturer cette journée, un goûter attendait les convives. La dégustation du gâteau à la broche fraîchement préparé a été accompagnée d’une touche rafraîchissante de cidre, ajoutant ainsi une note sucrée et pétillante à cette rencontre mémorable.

Cette journée restera gravée dans les mémoires comme un moment de partage, de joie et de connexion, où le SSR La Clauze a offert à ses patients et à leurs proches une parenthèse enchantée au cœur de leur parcours de rétablissement.