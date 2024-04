Saint-Jean-Delnous. "L’Ome de Març", une pièce de théâtre hors norme qui interroge

La semaine dernière s’est jouée dans la salle de fêtes de Saint-Jean-Delnous "L’Ome de Març", une pièce de théâtre de la Compagnie De Pas Res, proposée par l’association Kalbeni. Un vieil homme, "L’Ome de Març", présent sur scène en chaise roulante tout au long de la pièce et apparemment mal en point, est le centre de discussions entre une maire de village caricaturale, le curé du village en soutane, la ménagère dans un costume traditionnel, le bedeau et une vétérinaire.

Interprétée en occitan et en français, cette pièce paraît de prime abord comme baroque, bizarroïde. Un mélange de fiction (l’évocation d’extraterrestres), de tradition, des codes de la société actuelle et d’une vie plus secrète mais réelle.

La ménagère voudrait bien se débarrasser de cet homme encombrant et de cette langue d’oc, la vétérinaire voudrait bien qu’il meure car elle n’aurait plus à lui verser une rente viagère et la Chine semble intéressée pour acheter cet homme !

En réalité, une pièce riche d’enseignements et de questionnements sur la tradition, la vieillesse, le réel, le virtuel…