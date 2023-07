Rodez : déjà plus de 20 000 billets partis pour Festivada, qui démarre le 22 juillet

Les ventes vont bon train pour ce premier festival, dont la soirée du lundi 24 juillet, avec Soprano, pourrait afficher complet !

La pression monte petit à petit. Dans moins d’une vingtaine de jours, le site du haras va accueillir le Festivada, premier du nom. Et par la même occasion, la grande foule. La très grande foule.

"Pas loin du guichet fermé"

D’ores et déjà, la barre des vingt mille billets vendus a été franchie annonce-t-on du côté de la Ville. Avec, sans surprise, une grosse partie des ventes pour la dernière soirée. Celle au cours de laquelle le chanteur Soprano sera sur la scène ruthénoise. "On ne sera pas loin du guichet fermé", confie-t-on même du côté de l’organisation. Plus de dix mille billets ont en effet été vendus et la jauge est fixée à 15 000 spectateurs. "On voit depuis quelques jours que cela s’active après une période de calme. On voit bien que les gens commencent sérieusement planifier leurs vacances et se préoccupent de prendre les billets", explique-t-on. Ce qui n’est évidemment pas pour déplaire à la Ville qui espère bien voir la soirée avec Christophe Maé, samedi 22 juillet et celle avec Claudio Capeo le dimanche soir afficher une très grosse affluence.

Les organisateurs savent pour cela pouvoir compter sur les artistes qui, pour certains, n’hésitent pas à faire la promotion du festival. À l’instar de Kalika qui, avant d’être sur scène dimanche soir, aux côtés également de Pierre De Maere et Jeanne Added, a évoqué le Festivada de Rodez au micro de Daphné Burki sur France Télévisions. Ou encore Lombre ou Hyphen Hyphen qui se sont prêtés au jeu de la promotion sur la page Facebook du Festivada.

Bref, tous les voyants sont pour l’heure au vert pour cette première édition du Festivada.