Tour de France 2023 : Jasper Philipsen remporte la 7e étape à Bordeaux, "c'est un tour de rêve pour nous"

La 7e étape du Tour de France a été remportée par Jasper Philipsen ce vendredi 7 juillet 2023.

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), vainqueur de la 7e étape du Tour de France à Bordeaux vendredi 7 juillet 2023, sa troisième cette année, au micro de France 2 : "C'est un tour de rêve pour nous, c'est déjà la troisième victoire d'étape. On peut être fier de la performance de l'équipe".

"Tout se passe vraiment très bien et on essaye de faire pour le mieux pour saisir toutes les opportunités. C'est agréable de gagner dans une équipe où il y a une bonne ambiance. On s'amuse beaucoup, tout se passe bien et on prend du plaisir. On a très bien lancé le sprint, même si on l'a peut-être fait un peu trop tôt. J'étais content que le +Cav'+ (Mark Cavendish, NDLR) lance très fort pour que je puisse essayer de le rattraper, et j'ai lancé toute l'énergie sur les 150 derniers mètres pour le rattraper. C'était un peu chaotique, je n'ai pas voulu trop ralentir."

Le classement du jour

Voici le top 10 de l'étape du jour :

1. Jasper Philipsen (BEL/ADC) les 169,9 km en 3 h 46:28. (moyenne: 45,1 km/h)

2. Mark Cavendish (GBR/AST) à 0.

3. Biniam Girmay (ERI/ICW) 0.

4. Luca Mozzato (ITA/ARK) 0.

5. Dylan Groenewegen (NED/JAY) 0.

6. Jordi Meeus (BEL/BOH) 0.

7. Phil Bauhaus (GER/TBV) 0.

8. Bryan Coquard (FRA/COF) 0.

9. Alexander Kristoff (NOR/UXT) 0.

10. Mads Pedersen (DEN/LTK) 0.

"Les 50 derniers kilomètres étaient à bloc"

"Il faisait très chaud, toute la journée j'ai eu un peu de glace sur le coup. J'adore la chaleur, l'an dernier toutes mes meilleures journées étaient des journées de forte chaleur", s'est exprimé Jonas Vingegaard, maillot jaune du Tour de France, sur France 2. "J'espère qu'il continuera de faire chaud pour le reste du Tour de France. J'étais surpris de mes jambes aujourd'hui, je me sens mieux d'étape en étape en fait. Je pensais que mes jambes seraient lourdes mais finalement ça allait."

"Les 50 derniers kilomètres étaient à bloc", a commenté Tadej Pogacar (UAE), 2e du général, au micro de France 2 après la 7e étape du Tour de France arrivée à Bordeaux vendredi: "Aujourd'hui, c'était un peu plus facile, on a un peu géré, c'était bien moins d'efforts qu'hier. Aujourd'hui, tout le peloton voulait une journée un peu plus calme, j'espère que ce sera le cas demain. Ensuite, il y aura une nouvelle étape difficile dans le Puy de Dôme, il faudra être très fort, il faudra faire beaucoup d'efforts pour monter. Sur la première partie, c'était facile et relâché mais dans la deuxième, on était à fond. Il fallait être concentré à 100%. Dans la dernière heure on utilise beaucoup d'énergie. C'est pas facile mais c'était quand même plus une journée de repos que les derniers jours."