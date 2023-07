Cyclisme : Lilian Bernat en costaud à Decazeville

Samedi, le Villemurien s’est imposé en solitaire dans une course marquée par un faible taux de participation...

Pour une manche inscrite au challenge départemental, le plateau était loin d’être aussi fourni qu’espéré par les organisateurs decazevillois. Si elles ont pu compter sur trois inscriptions de dernière minute sur place, portant le total à 52 coureurs seniors, les équipes du président du club hôte Jean-Claude Cazelles n’ont pas atteint leurs objectifs, comme ce dernier le craignait vendredi dans nos colonnes…

La bonne échappée d’entrée

Pour autant, quelques heures après la course, ce dernier l’assure, il a assisté à "une belle journée de cyclisme à Decazeville !". Grâce notamment à la présence de coureurs de qualité, tels que Julien Cayssials, porteur du maillot blanc en l’absence du leader du Challenge Damien Albaret, ou encore le vainqueur du jour, Lilian Bernat. Et puis, quand on se souvient que la première course de la saison, à Rignac, elle aussi organisée par son club, n’avait pas pu aller à son terme à la suite d’une chute, Cazelles ne peut être, cette fois, que satisfait : "On n’a pas eu de problème, ni de chute, c’était la priorité. Ça atténue un petit peu notre déception du nombre d’inscrits."

D’autant que malgré les fortes chaleurs qui ont sévi ce week-end, le spectacle a été au rendez-vous. "Dès le début, cela a attaqué de tous les côtés et été très animé. Rapidement, Lilian Bernat, Gérald Marot, Jérémy Boudignon et Armand Espeilhac sont sortis. Ça a été la bonne échappée. Globalement, il y a vraiment eu une belle course", narre l’organisateur. Une bataille pour la gagne finalement remportée par le coureur de Villemur-sur-Tarn, Lilian Bernat, arrivé une minute avant ses premiers poursuivants sur la ligne : "Le meilleur a gagné !"

De son côté, Julien Cayssials a terminé au 17e rang.