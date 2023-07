Réquista. "Grain de phonie", tournée générale

Mardi, dans la salle de spectacles étincelante et accueillante, un événement exceptionnel et magique a pris place. La chorale "Grain de phonie" a déployé son éclat et a véritablement "payé sa tournée générale". L’histoire captivante se déroule dans l’enchantement du café "Grain de folie". Bien que le café ait perdu son juke-box bien-aimé, les murs résonnent encore de mélodies enivrantes et de chansons envoûtantes, rappelant inlassablement au cafetier la disparition de son précieux trésor. Finalement, porté par une passion ardente, il décide de se lancer à la recherche de son cher juke-box, guidé par une quête vibrante. Un festival musical rafraîchissant a charmé un public nombreux, ayant afflué en masse, surpassant les 300 personnes.

Une programmation d’une richesse infinie a été offerte, pour satisfaire tous les auditeurs et ravir les sens les plus exigeants.

La mise en scène, à la fois sensible et humoristique, a illuminé la scène, tandis que les jeux de lumière et le son, minutieusement orchestrés par les talents exceptionnels de l’équipe de "req Animation", ont transporté les spectateurs dans une expérience transcendante. Les voix des choristes se sont unies dans une harmonie parfaite, créant une symphonie céleste.

En somme, cette soirée grandiose s’est conclue sous les applaudissements frénétiques d’un public conquis, subjugué par le travail acharné et l’enthousiasme inébranlable de toute l’équipe de Ludivine Vines. Le succès éclatant de cette représentation permettra à l’association de partir en vacances sereinement, le cœur léger et les esprits comblés. Les choristes se retrouveront à la rentrée, avec la perspective de nouvelles aventures musicales qui les emporteront vers des horizons inexplorés.

Une fois de plus, sincères félicitations à toute la troupe, dont le talent indéniable et l’engagement sans faille ont fait de cette soirée un moment inoubliable.