Sénergues. Superbe concert de fin d’année de l’école de musique de Marcillac

L’école de musique de Marcillac avait choisi Sénergues pour donner son concert de fin d’année. Les habitants ont eu le privilège, dimanche, de pouvoir parcourir les rues du village en musique, à la grande surprise des nombreux pèlerins de Saint-Jacques de passage sur le GR 65.

L’école de musique de Marcillac est une association coprésidée par Fabien Salabert avec sa directrice Éliane Walter professeur d’accordéon. L’école compte 90 élèves qui reçoivent des cours pendant toute l’année scolaire.

Répartis par familles d’instruments en quatre endroits du village, les cuivres ont résonné du côté de la Mairie, tandis que sur la place Saint-Martin des pièces de piano ravissaient les auditeurs. Dans l’église l’orgue et les flûtes traversières ont charmé un nombreux public venu les écouter, et sur la placette les accordéons régalaient les spectateurs qui allaient et venaient d’un point à un autre. Bref il y en avait pour tous les goûts. Sous la direction de la jeune Chloé une douzaine d’élèves se sont regroupés pour jouer trois belles pièces avec des solos d’instruments sous les applaudissements nourris du public. Puis les professeurs ont pris leur place pour interpréter avec brio un morceau de jazz avec des solos de guitare, de piano, de cuivres, de batterie qui ont déchaîné les nombreux spectateurs ravis de cette audition.

Daniel Joulia, maire de Sénergues, remercie pour cette excellente animation. " C’est une journée exceptionnelle pour le village. La musique c’est l’école de la vie. Je félicite les professeurs. C’est beaucoup d’investissement mais le résultat est là". Jean-Philippe Périé avec beaucoup d’humour dit sa chance d’avoir l’école de musique à la mairie ce qui permet de tenir les conseils municipaux en musique. "Les travaux de la nouvelle école sont en cours et j’espère que l’an prochain le concert de fin d’année se déroulera dans les jardins du bâtiment." concluait l’édile marcillacois.

Un sympathique apéritif offert par la municipalité a conclu de la plus belle façon cette fête de la musique.