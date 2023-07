Paris XI : une Fresque du numérique pour échanger et susciter la prise de conscience

Rendez-vous pour un atelier ludique et collaboratif d’une demi-journée dont le but est de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux du numérique.

Vous souhaitez vous sensibiliser aux enjeux environnementaux du numérique ? La mairie du 11e vous invite le jeudi 13 juillet à participer à un atelier collaboratif afin de penser ensemble les solutions pour une utilisation plus soutenable des outils du numérique.

Il aura lieu dans la Cour intérieure de la mairie du XIe, 12, place Léon-Blum, jeudi 13 juillet de 14h à 17h.

La Fresque du numérique est un atelier ludique et collaboratif d’une demi-journée avec une pédagogie similaire à celle de La Fresque du Climat(atelier possible dans le 11e le samedi 8 juillet). Le but de cet atelier est de sensibiliser et former les participants aux enjeux environnementaux du numérique.

L'atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable, puis à ouvrir des discussions entre les participants sur le sujet.

Véritable outil de collaboration, cet atelier permet de se rassembler pour apprendre ensemble.

Pourquoi une Fresque du Numérique ?

Cet atelier fédérateur est basé sur des données fiables issues notamment de rapports de l’ADEME, du collectif Green IT, d’EcoInfo CNRS et du Shift Project, références en la matière. Pour ses participants, il vise à fédérer par la collaboration, susciter la prise de conscience et discuter ensemble des actions possibles.

Comment se déroule un atelier ?

1ère partie : compréhension. En équipe de 4 à 8, les participants identifient puis dessinent les liens entre les cartes du jeu pour construire une véritable “Fresque”

2ème partie : créativité. Ils illustrent leurs propos et messages clés, choisissent ensemble un titre, pour s’approprier le contenu et créer un esprit d’équipe.

3ème partie : restitution. Chaque groupe explique le titre de sa fresque et sa décoration, puis l’animateur fait une correction orale de la Fresque réalisée.

4ème partie : action ! Les participants prennent connaissance des cartes action, et échangent entre eux afin de retenir les actions les plus pertinentes pour eux.