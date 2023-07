Salles-la-Source. Thierry Carrier expose à la Galerie de la Cascade jusqu’à fin août

C’est une belle fréquentation et dans ambiance chaleureuse à galerie de la cascade que s’est déroulé le vernissage de l’exposition qui se tient actuellement à la Galerie de la Cascade. C’est la troisième de l’année. Pour tout l’été : c’est avec un très grand plaisir que l’association qui gère la Galerie de la Cascade reçoit l’artiste peintre Thierry Carrier.

Certains ont déjà apprécié son travail en Aveyron il y a maintenant un certain nombre d’années : "le chemin parcouru est impressionnant et nous sommes ravis de vous présenter une série de toiles toutes "fraîches", réalisées ce printemps 2023, toiles de grande dimension pour la plupart", a commenté l’artiste.

Thierry carrier a donné quelques "clefs" pour appréhender ses œuvres. "Mes toiles, sans titres, sont codées et représentent le plus souvent des scènes improbables, voire irréelles… Mes personnages, hommes, femmes, enfants, semblent suspendus dans un environnement minimaliste. Si l’on retrouve des personnages emprunts de réalisme dont certains partagent notamment les traits de mon visage, je cherche à m’affranchir de l’attention portée aux caractéristiques physiques du sujet traité. Les postures immobiles et les regards neutres, absents ou masqués de ses personnages dégagent un sentiment de mystère encore amplifié par les fonds "floutés", quasi abstraits."

Dès lors, l’œuvre dirige l’attention du regardeur, non plus sur l’aspect physique du sujet, mais sur l’atmosphère qui imprègne la toile. Le temps s’est arrêté.

Le président, Jean-Luc Fau a tenu à ajouter que "La peinture de Thierry Carrier est énigmatique, sensible et profonde. Silencieuse également… et j’ajouterais : magnifique !" avant d’inviter le public à partager le verre de l’amitié.

La Galerie de la Cascade se situe au parking P2. L’exposition de l’artiste Thierry Carrier, intitulée "La marche des parallèles", est visible du jeudi au dimanche de 14 h 30 à 18 h et sur rendez-vous jusqu’au 27 août. Informations sur le site internet galeriedelacascade.com.