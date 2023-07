Aveyron : une victime héliportée en urgence à Toulouse après un accident sur la RN88, près de Naucelle

Un accident s'est produit sur la RN88, entre Baraqueville et Naucelle, ce mardi 11 juillet 2023. Une victime a été héliportée en urgence vers Toulouse. La circulation est, quant à elle, extrêmement perturbée.

Prudence si vous circulez entre Baraqueville et Naucelle, ce mardi 11 juillet 2023. Un accident paralyse la circulation sur la RN88.

Une victime héliportée à Toulouse

Selon les dernières informations communiquées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aveyron, qui a été alerté à 7h23, une voiture est impliquée dans cet accident, qui a blessé cinq personnes. Parmi les victimes, les pompiers déplorent une urgence absolue : il s'agit d'une femme de 20 ans, héliportée via l'hélicoptère du SAMU vers un hôpital de Toulouse.

Les quatre autres victimes sont en urgence relative : deux hommes de 23 et 19 ans, et deux femmes de 22 et 20 ans. Elles ont été transportées vers l'hôpital de Rodez.

18 pompiers sur place

Les secours nous indiquent que 18 pompiers ont été envoyés sur les lieux, en provenance de Baraqueville, Naucelle, Cassagnes-Bégonhes, Rieupeyroux et Rodez. Les ambulances déployées sur place se chargent de transporter les victimes plus légèrement touchées vers l'enceinte hospitalière ruthénoise.

Circulation extrêmement perturbée

L'accident, qui a eu lieu près de Naucelle, a de fortes conséquences sur la circulation. Peu avant 8 heures 30, ce mardi, les perturbations étaient très sérieuses sur la quatre voies, fermée à la circulation. Il est donc fortement recommandé aux conducteurs d'emprunter la déviation à partir de Baraqueville, sur l'ancienne route menant à Naucelle, en attendant que le trafic soit complètement rétabli sur la RN88.

À 9 heures 30, l'axe était toujours fermé à la circulation.