Salles-la-Source. Dan McEnroe expose, en photographies, les outils de Pierre Soulages

Vendredi 7 juillet avait lieu, en présence d’élus du Vallon, l’inauguration d’une exposition extérieure de photographies prises par Dan McEnroe. Douze toiles sont exposées entre la sortie du parking P2 et la cour de la filature, où se trouve l’entrée du musée. Ces photos représentent les outils : couteaux à peindre, pinceaux, brosses…, que le célèbre peintre Pierre Soulages a utilisés pour réaliser ses œuvres, dont certaines sont exposées au musée de Rodez.

Dan McEnroe, en plus de ses dons de musicien, a été l’assistant de Pierre Soulages pendant plus de 40 années. Pour Pierre Soulages, "chaque outil apporte une autre nature de formes et une modulation de couleurs… chaque outil a son programme". Cette exposition "hors les murs" s’inscrit dans la dynamique de la Route Soulages, mise en place récemment, qui relie le musée de Rodez aux vitraux de l’abbatiale de Conques. Elle est réalisée par l’association "Développement de la photographie dans le Vallon" en lien avec le centre d’art photographique Pierre Soulages. C’est tout un festival d’images qui propose une balade photographique dans tout le Vallon avec des photos de Patrice Thébault exposées sur le tour de ville de Marcillac, des images de Michel Dieuzaide présentées à Goutrens au domaine du Cros et deux séances de cinéma en plein air sur la place de l’église à Marcillac.

C’est une première édition qui présente une cinquantaine d’images "hors les murs", à découvrir en même temps que la Route Soulages qui serpente entre Salles-la-Source et sa belle cascade, porte d’entrée, jusqu’à Conques et la vallée du Lot.