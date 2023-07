Lanuéjouls. Nuit des églises : le public ne s’est pas fait prier

La nuit des églises est un évènement national qui permet d’accueillir des personnes dans une église pour des manifestations culturelles et artistiques. Pour cette édition, fin juin à Lanuéjouls, après le récit de l’historique de l’église Saint-Baudile, Jérôme Rouzaud, organiste à la cathédrale de Rodez et Bernard Laur trompettiste professionnel de l’école de musique de l’Aveyron, ont offert un magnifique concert. Avec panache et un superbe talent, les deux musiciens ont enchanté le public en interprétant un programme varié avec des œuvres de musique sacrée de G.-F Haendel, J. -S Bach, M. Corrette, C. Franck et bien d’autres morceaux de musique profane. L’auditoire n’a pas ménagé les applaudissements pour une telle prestation. Une collation à la fin du concert a clôturé cette Nuit des églises permettant de prolonger ce bon moment de convivialité.