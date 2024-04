Lanuéjouls. 350 randonneurs et du soleil

L’association "Chemins Faisant" a organisé sa randonnée de Pâques le 1er avril. Afin de faire découvrir l’étendue de la commune de Maleville, le départ était donné depuis le hameau du Mauron pour 11 et 16 km de sentiers de chemins et de petites routes défrichés et balisés. 350 randonneurs de tout âge sont venus profiter de cette belle journée de printemps sur le plateau du Mauron. Les plus téméraires ont même pu descendre jusqu’à la rivière de l’Aveyron sur le trajet des 16 km. À mi-chemin, un copieux ravitaillement les attendait et à l’arrivée des tables avaient été dressées dans la salle des fêtes du Mauron.