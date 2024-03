Lanuéjouls. Bientôt les Puces des couturières

L’association Vivre à Lanuéjouls organise, au hall polyvalent des Prades, dimanche 17 mars, de 9 heures à 18 heures, la huitième édition des Puces des couturières et des loisirs créatifs. Cette manifestation ouverte aux particuliers et aux professionnels concerne tout ce qui est lié à la couture, le tricot, le crochet, la broderie, la dentelle, le feutre, la mercerie (boutons, fils, galons, aiguilles, rubans, perles), les tissus, la laine, linge ancien, le textile en général, les patrons, les revues et magazines de mode. Les vêtements sont exclus.

Un rendez-vous pour chiner, vendre, échanger ou tout simplement découvrir des passions et des passionnés (collectionneurs, créateurs, stylistes ou personnes pratiquant des travaux manuels). L’idée de ces Puces des couturières est de favoriser un autre mode de consommation à moindre coût par la récupération, le recyclage, la transformation de matières premières et matériaux pour différents usages en sollicitant la créativité et l’imagination de chacun. Le comité organisateur proposera buvette et restauration sur place.