Lanuéjouls. Un nouveau président élu pour le comité intercommunal de la Fnaca

Le comité intercommunal (Lanuéjouls, Maleville, Brandonnet, Drulhe) de la Fnaca (anciens combattants en AFN) s’est réuni récemment à Maleville en présence du maire Fabienne Salesses et de la conseillère départementale Gisèle Rigal. Le comité départemental était représenté par Jean-Paul Espinasse, nouveau président, et par Roger Lajoie-Mazenc, vice-président et membre fondateur.

Il importait dans le cadre de cette rencontre de procéder à la désignation d’un nouveau président pour assurer le remplacement de Robert Barthélémy, atteint par des problèmes de santé.

À l’unanimité, Jean Bedel a été élu par l’assemblée, son prédécesseur devenant quant à lui fait président d’honneur.

Le nouveau bureau : président : Jean Bedel ; vice-président : Lucien Grès ; secrétaires : Robert et Pïerrette Savignac ; trésoriers : Pierre et Reine Thémines.