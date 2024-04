Football : ciel bleu à Pays alzuréen avec une montée en Départemental 2 à l'horizon

Il n’en reste que deux. Deux formations aveyronnaises sont encore invaincues en championnat depuis le début de saison. Avec Larzac Vallées (D4 poule B), l’entente du Pays alzuréen n’a toujours pas connu la défaite et n’a même concédé qu’un seul résultat nul dans sa poule A de D3. Découverte.

À l’heure où les averses sont nombreuses dans le département, il y a un coin d’Aveyron où les nuages n’existent pas et le ciel y est bleu. Footballistiquement du moins. L’entente qui regroupe les trois communes de Drulhe, Lanuéjouls et Maleville vit une saison de rêve sous la houlette de son coach Francis Cristiano.

Leader de Départemental 3 avec 18 victoires et un nul, les gars de l’Ouest sont tout proches d’atteindre leur objectif de remonter en D2. Officiellement, il leur manque encore deux victoires sur les trois dernières rencontres à disputer pour acter le retour dans l’antichambre de l’élite de niveau district. Et un titre plus qu’honorifique à disputer de meilleure attaque aveyronnaise toutes équipes confondues. Avec 88 buts inscrits, un de moins que son dauphin, Agen-Gages. "Rien n’est fait. Nous sommes dans l’esprit de terminer le travail. Nous avons toujours Agen-Gages qui est une très belle équipe, derrière à six points et un match en retard. Le moindre faux pas est interdit. C’est la difficulté de ce championnat ", attaque d’emblée Cristiano qui, rompu aux joutes du ballon rond, ne veut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

"Nous avons souvent fait la différence en 2e mi-temps"

Arrivé au club la saison dernière, l’ancien président du club voisin de Montbazens voulait retrouver les terrains plutôt que les bureaux et l’administratif d’un rôle de président. Une bonne pioche pour Pays alzuréen avec l’expérimenté coach qui a amené sa patte supplémentaire : " J’ai arrêté mon rôle de président à Montbazens au moment du Covid. Président ? Je n’en connais pas beaucoup qui le font par plaisir, c’est très souvent car il n’y a personne d’autre qui veut de la fonction. L’envie d’entraîner à nouveau était forte. J’avais repris l’équipe III d’Onet mais ça n’a pas matché. À l’USPA, les responsables arrêtaient et ils sont venus me proposer de les aider. " Troisième la première saison, en passe de monter celle-ci, tous les feux sont au vert du côté de Lanuéjouls. Une ville qui avait connu la PH (actuelle R3) il y a bien longtemps.

Quel est le secret de la réussite des jaune et bleu ? Et quelles ambitions pour le futur ? "Cette saison, nous avons complété l’effectif pour être encore plus compétitif. Mais nous sommes aussi 25-30 aux entraînements avec 80-85 % du groupe fanion. Cela se ressent, nous avons souvent fait la différence en 2e mi-temps. Il y a une vraie continuité. Et puis, j’ai des personnes exceptionnelles. Par exemple, j’ai un gardien qui n’a jamais évolué en I mais en II ou en III qui est là à tous les entraînements. Un mec comme ça, il fait partie de la réussite. Il nous permet de bien travailler. Nos recrues sont les jeunes de l’école de foot. Je prends mon pied ", avoue l’expérimenté entraîneur.

Valider le Départemental 2 pour les 10 ans du club

Reste à valider le ticket pour le D2 lors des prochaines semaines avant d’envisager la suite pour les Alzuréens – nom tiré du ruisseau l’Alzure qui coule sur le territoire des trois villages. Une suite avec des idées et de l’ambition. " J’aime anticiper les choses, dit le technicien. Il y a un mois, nous nous sommes mis d’accord avec le club pour continuer le projet sur deux saisons. L’objectif sera d’ambitionner le D1 d’ici 2 à 3 ans pour l’installer à ce niveau. Si nous continuons à bosser comme cela, il y a la place avec l’école de foot et la proximité de Montbazens-Rignac. La réussite, ce n’est pas moi ; c’est tous ensemble et ce ne sont pas que des mots. " D’étayer : "Samedi après la victoire, nous étions les 14 pour manger ensemble. Il est rare qu’il en manque un. L’amour que je leur donne, ils me le rendent largement. D’ailleurs, après l’USPA, je n’entraînerais plus personne", termine Cristiano comme une déclaration d’amour à ses couleurs. D’autant que le club fêtera ses 10 ans cette année. Un beau cadeau à valider avec un dernier effort.