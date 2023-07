Entraygues-sur-Truyère. Un rendez-vous pour quatre concerts

Semaine bien remplie pour les Rencontres Musicales du Pays d’Entraygues : quatre concerts entre le 15 et le 22 juillet…

Deux concerts du duo "Mlle GLC !", samedi 15 juillet à l’église de Roussy au Fel et le dimanche 16 juillet dans le cadre historique de l’église de Bès-Bédène, tous deux à 20 h 30. Le duo de flûtes nous mène sur des "Chemins de Traverse" pour un voyage à travers l’Europe Baroque méconnue : l’Italie avec le compositeur Pietro Nardini, l’Allemagne avec Wilhelm Friedeman Bach, et la France de Pierre Danican Philidor. Jeudi 20 juillet à 20 h 30, deux artistes multiprimées de réputation internationale, Béatrice Guillermin et Yaeram Park, seront à la chapelle du Pontet à Entraygues pour un programme allant de Bach à Piazzola en passant par Donizetti, Ravel, Fauré et Saint-Saëns : un concert exceptionnel à travers les siècles. Samedi 22 juillet à 17 heures, le Chœur éphémère de Conques sera pour la 6e fois à l’église d’Entraygues pour un tout nouveau répertoire de musique anglaise, avec Benjamin Britten, Herbert Howells, et Ralph Vaughan Williams dans une somptueuse pièce pour chœur et orchestre arrangée spécialement pour orgue par Vincent Grappy. Trois pièces a capella compléteront ce voyage outre-Manche.

Entrées libres, dons au panier pour les musiciens.