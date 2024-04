Entraygues-sur-Truyère. Le conseil a adopté les budgets

Réunis en conseil municipal la semaine dernière, les élus ont voté les budgets 2024. Le budget principal de la commune s’équilibre en fonctionnement à 1 560 000 euros et en investissement à 2 334 000 euros.

Les principales dépenses sont pour 1/3 environ des charges de personnel, et pour environ 1/3, des charges à caractère général, qui malgré les économies d’énergie réalisées continuent à augmenter (tarifs de l’électricité, des combustibles et des assurances). Autres dépenses en hausse le budget cantine et les intérêts sur emprunts. Les recettes proviennent pour moitié des impôts et compensation et pour 20 % de la dotation de l’État. L’excédent de fonctionnement de 2023 de 184 802,66 € sera investi.

Les taxes locales vont augmenter de 3 % (inflation 10 %). Mais les taux restent inférieurs aux taux moyens du département.

Les investissements réalisés en 2023 : City stade, terrain de quilles, carrefour de Cambeyrac, mise en conformité des bâtiments, éclairage public, adressage, voirie et rues… Pour 2024 : L’éclairage public avenue du Pont de Truyère, la rénovation d’au moins une rue du village, et des logements au-dessus de la maison des associations, la toiture de la mairie, la rénovation énergétique de la Gendarmerie, la traversée du village, la rénovation des chalets du Bastié (budget camping), le carrefour Pont Notre-Dame, la rénovation de l’ancien collège… La plupart de ces dépenses sont financées à un peu plus de 50 % par des subventions, certaines déjà accordées, la difficulté étant de trouver les artisans.

Il y a un manque crucial de logements sur la commune, avec beaucoup de logements vacants et vétustes, La commune va engager une action avec le PETR et Octhéa pour aider les propriétaires à rénover ces logements inoccupés. Par ailleurs elle travaille à la rénovation d’un îlot de plusieurs logements Place Albert-Castanié avec l’Établissement Public Foncier d’Occitanie et l’opérateur Soliha. De plus Aveyron Habitat doit construire deux maisonnettes dans deux terrains vacants des anciens lotissements.