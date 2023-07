Aveyron : il oublie son clignotant, la police le contrôle et trouve de la cocaïne et du cannabis sur lui

Bien que relaxé de plusieurs des faits qui lui étaient reprochés, le jeune homme présenté ce lundi 10 juillet devant le tribunal judiciaire de Rodez devra rester en détention quelques mois supplémentaires.

L'homme, né en 1991 à Rodez, vient de passer les deux derniers mois en prison à l'issue d'un contrôle routier qui a eu lieu, le 10 mai 2023, dans le quartier des Quatre-Saisons à Onet-le-Château. Une équipe de la brigade anticriminalité contrôle ce jour-là la Mercedes conduite par le jeune homme, qui oublie d'activer son clignotant avant de bifurquer.

Au commissariat et après une interpellation mouvementée, les policiers finiront par trouver 32 grammes de cocaïne et 30 grammes de cannabis sur le jeune homme qui tentait, selon le rappel des faits effectué par la présidente Emeline Gardes, de "cacher une excroissance dans son caleçon". Présenté devant le tribunal de Rodez ce lundi 10 juillet, il a reconnu être un consommateur régulier de cocaïne (un test salivaire en attestera) mais refuse de s'exprimer sur la provenance de cette drogue. Elle était estimée selon lui à sa "consommation personnelle" bien que conditionnée pour la revente, en "cocottes" d'un gramme pour la cocaïne et morceaux de 5 à 6 grammes pour le cannabis.

"De solides références en matière de délinquance"

Malheureusement pour lui, le jeune homme est déjà connu de la justice, condamné notamment pour usage de stupéfiants, délit de fuite après accident, violence avec menace d'une arme... des délits qui l'ont conduit en prison pendant quelques mois, à une reprise. Il se voyait reprocher ce lundi des faits d'usage, transport, détention, offre et acquisition de stupéfiants mais aussi d'avoir conduit un véhicule sous l'emprise de la drogue et malgré une suspension de son permis de conduire.

Dans son réquisitoire, la procureure de la République Emilie Passier a estimé que le tribunal n'avait "pas affaire à un petit dealer de quartier", prêtant même "une clientèle bien fournie" à cet homme qui a "de solides références en matière de délinquance". "Aujourd'hui, ça suffit. Il est très actif sur le Ruthénois, il alimente la jeunesse ruthénoise", conclura la procureure, demandant à son encontre 24 mois de prison avec le maintien en détention.

"Vous faites des hypothèses, vous extrapolez son casier judiciaire"

Pas du tout du goût de l'avocat du prévenu, Me Galandrin : "Vous faites des hypothèses, vous extrapolez son casier judiciaire... Deux ans de prison, c'est totalement démesuré", a-t-il déclaré, tentant ensuite de démonter, tout à tour, les faits d'offre de stupéfiant ("Pourquoi retenir l'offre ? Simplement parce qu'on l'a retrouvé en possession de drogue ?"), l'acquisition ("Ben non ! Où est la preuve de l'acquisition ?") puis les délits routiers, dont le traitement administratif reste entouré de mystères : absence de notification de suspension du permis et manquements dans la procédure des prélèvements.

Le tribunal l'entendra sur ces points, relaxant le jeune homme des faits d'offre, acquisition, conduite sous stupéfiants et malgré une suspension du permis de conduire ; les autres faits, en revanche, vaudront au jeune homme, qui vient de fêter ses 32 ans en détention, une peine de 12 mois de prison dont 6 avec sursis.