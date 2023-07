CARTE. Sécheresse : de nouveaux secteurs passent au niveau "alerte", le point sur la situation en Aveyron

Les pluies qui viennent de passer et celles qui sont attendues cette semaine ne suffisent pas à inverser la tendance.

La sécheresse reste préoccupante en Aveyron, non aidée par un début d'été très sec. La pluviométrie est déficitaire de 50 % sur le Rouergue pour le mois de juin 2023, et de 10 à 40 % sur l'extrême sud du département et l'Aubrac pour le mois de juillet.

"Les pluies et orages attendus pour le milieu et fin de semaine, survenant entre de fortes chaleurs, ne permettront pas d'inverser la tendance à la diminution du niveau des cours d'eau, avec un indice d'humidité des sols qui se dégrade", informe la préfecture de l'Aveyron.

Pour cette raison, le bassin des affluents en rive droite du Tarn médian passe en niveau "alerte", tout comme le Dourdou de Camarès aval, Sorgues et le sous-bassin de la rivière de l'Hérault à compter de samedi 15 juillet 2023. Le niveau "alerte" entraîne de premières restrictions de prélèvements de l'eau en milieu naturel.

Les secteurs les plus touchés

Deux secteurs de l'Aveyron sont très sérieusement impactés par la sécheresse :

le Dourdou de Camares amont et Len : niveau d’alerte renforcée

Sous-bassin de la rivière Orb : niveau de crise (niveau maximal)

Ces autres secteurs sont déjà passés en niveau "alerte" :

Rance : niveau d’alerte

le Dourdou de Conques : niveau d’alerte

la Diège : niveau d’alerte

l’Alzou : niveau d’alerte

l’Aveyron source et son bassin : niveau d’alerte

l’Aveyron médian et son bassin : niveau d’alerte

Serène et ses affluents : niveau d’alerte

Les secteurs concernés par des restrictions en Aveyron. Préfecture de l'Aveyron

Pas de restrictions sur l'eau potable

"À ce jour, il n’y a pas de nécessité à mettre en place des mesures de limitation sur les usages liés à l’eau potable. Toutefois, localement, des mesures peuvent être mises en place par les communes si la situation l’exige. Les usagers sont invités à se rapprocher de leur mairie pour s’assurer de l’absence de dispositif de restriction complémentaire", renseigne la préfecture.

Tout en appelant, dans les secteurs qui ne sont pas concernés par les restrictions d'usage de l'eau, à faire usage de sobriété.