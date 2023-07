Réquista. Le club d’accordéon en concert

Pour terminer l’année musicale en beauté, les musiciens de l’ACR ont offert un concert en plein air. Ils ont installé pupitres et partitions devant le nouvel atelier musical et le beau temps étant de la partie, un bel ensemble s’est envolé dans la quiétude d’une soirée estivale à Réquista.

Le public ne s’y est pas trompé, il a écouté attentivement les morceaux orchestrés joués par les trois groupes successivement ; les plus jeunes ont débuté en exécutant quatre morceaux dont celui qu’ils avaient présenté lors du dernier concours à Maurs, puis les plus "anciens" expérimentés ont ensuite fait vibrer le public, leur interprétation étant à la hauteur de leur niveau musical : plus de vingt ans d’études musicales pour certains ! Effectivement d’anciens élèves de l’ACR, reviennent poursuivre le chemin musical, amical, associatif, qu’ils ont connu après avoir terminé leurs études et amorcé leur vie familiale et professionnelle.

Ils sont les bienvenus et s’intègrent aisément dans cette famille ACR qui compte dans ses rangs de très nombreux membres, depuis son origine il y a plus de trente ans !

Musiciens et spectateurs ont partagé le verre de l’amitié, avant de profiter des vacances estivales bien méritées pour tous.