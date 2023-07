14 juillet à Rodez : un nouveau défilé pour "faire nation" et rencontrer les forces de sécurité

Après le succès populaire du défilé de juillet 2022, l'unité d'élite sera de retour en centre-ville aux côtés. À nouveau aux côtés des gendarmes, policiers et pompiers mais aussi, pour la première fois, des personnels pénitentiaires de la maison d'arrêt de Druelle, de la Protection civile et de la Croix-Rouge.

La première édition, l'an dernier, avait rassemblé des centaines de personnes en centre-ville de Rodez. Aussi ce vendredi 14 juillet, l'ensemble des parties prenantes ont décidé d'organiser un nouveau défilé sur l'avenue Victor-Hugo, les "Champs-Elysées ruthénois", comme le souligne le préfet de l'Aveyron, en intégrant de nouvelles "unités"... mais aussi quelques surprises.

En 2022, gendarmes, policiers (nationaux et municipaux) et pompiers étaient au rendez-vous de cette première très suivie, ainsi que, en plat de résistance, une unité de la 13e demi-brigade de légion étrangère, basée dans le camp du Larzac, à La Cavalerie. En tout, ces représentants des forces de sécurité devraient être entre 100 et 150 à arpenter l'avenue, dont une cinquantaine de légionnaires.

Des légionnaires qui défileront, comme le confirme le lieutenant-colonel Destefanis, délégué miliaire départemental adjoint, au "pas légion", c’est-à-dire à un rythme de 88 pas par minute contre 120 pour les autres troupes. Nouveauté : ils recevront cette année le renfort des personnels pénitentiaires de la maison d'arrêt de Druelle ainsi que de représentants de la Protection civile. Pour assurer l'ambiance propre à ce type de mobilisation, la Diane rouergate sera elle aussi présente, mais ne défilera pas.

Rendez-vous dès 10h15 sur l'avenue Victor-Hugo

Trois séquences composeront cette cérémonie : le rassemblement de l'ensemble des troupes sur l'esplanade des Rutènes avant le coup d'envoi du défilé. Les personnes souhaitant y assister sont invitées à prendre position sur l'avenue dès 10h15... mais aussi, comme les y exhorte la première adjointe Monique Bultel-Herment, à "respecter les plantations". À l’issue du défilé, Ruthénois et Aveyronnais ont rendez-vous sur la place d'Armes où l'ensemble des unités sera rassemblé pour échanger avec la population et répondre à toutes les questions.

"Nous sommes très honorés de voir la motivation et l'engouement de la population, mais aussi de toutes les forces de sécurités, extrêmement engagées. Tous ces corps vont donner le meilleur d'eux-mêmes et nous en sommes, à la ville de Rodez, très fiers", affirme la première adjointe, Monique Herment-Bultel, qui promet par ailleurs "surprises" et "moment assez forts" sur la place d'Armes, une fois le défilé terminé.

Lors de cette dernière phase de l'opération, une vingtaine de véhicules des pompiers et de la légion seront notamment stationnés. "L'innovation, cette année, est cette phase statique sur la place d'Armes, avec une volonté qu'il y ait des échanges entre les agents et le public, qui pourra rencontrer les gens qui le protègent au quotidien", affirme le lieutenant-colonel Destefanis. Pour le préfet Charles Giusti, il est important de "faire nation, de rendre hommage à ceux qui nous protègent au quotidien alors que la guerre est aux portes de l'Europe".